Самуэльссон назвал идеальную мужскую эстафетную четвёрку в биатлоне

Олимпийский чемпион шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал, как, по его мнению, должна выглядеть идеальная мужская эстафетная четвёрка, а также поделился самым забавным случаем из своей карьеры.



«Идеальная четвёрка — Йоханнес Бё, Мартен Фуркад, Симон Детьё. А я выступлю на последнем этапе.



Самое забавное, что случалось со мной во время гонок? Это было в городе, в котором я тренируюсь, много лет назад, на Кубке Швеции. Я побежал не по тому кругу, и меня дисквалифицировали. Если же говорить о самой жёсткой травме, у меня было их не так много. Я немного ломал локоть четыре года назад. Но это было не такое значительное повреждение.



Напивался ли я сильно когда-нибудь? Да, конечно. Вы знаете, мы очень серьёзные в течение сезона. Но после мы расслабляемся и напиваемся», — приводит слова Самуэльссона «Матч ТВ».



Самуэльссон является известным борцом за чистоту спорта. В январе 2019 года швед до последнего призывал Всемирное антидопинговое агентства не восстанавливать РУСАДА, так как российская сторона нарушила срок передачи базы данных Московской лаборатории.