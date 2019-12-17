Глазырина начнёт индивидуальную гонку на Кубке IBU в Обертиллиахе в последней группе

Стали известны стартовые номера спортсменок, которые завтра, 18 декабря, примут участие в индивидуальной гонке на 12,5 км на третьем этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Обертиллиахе (Австрия). Первой из россиянок на дистанцию уйдёт Полина Шевнина, она начнёт соревнования под третьим номером.



В индивидуальной гонке выступят также российские биатлонистки Ирина Казакевич, Наталья Гербулова, Анастасия Поршнева, Ирина Старых и Екатерина Глазырина. Всего заявлено 105 спортсменок. Начало соревнований — в 15:45 мск.



Биатлон. Кубок IBU. Обертиллиах, Австрия

Женщины. Индивидуальная гонка. Стартовые номера



3. Полина Шевнина (Россия)

11. Ирина Казакевич (Россия)

41. Наталья Гербулова (Россия)

48. Анастасия Поршнева (Россия)

69. Ирина Старых (Россия)

89. Екатерина Глазырина (Россия)

Личный зачёт Кубка IBU возглавляет Старых, в её активе 256 баллов. Глазырина (253) идёт второй, Поршнева (244) — третьей.