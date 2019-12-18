Немка Шерер выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Австрии, Старых — седьмая

Немецкая биатлонистка Штефани Шерер стала победительницей индивидуальной гонки с четырьмя огневыми рубежами на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Благодаря высокой скорости на лыжне и чистой стрельбе Шерер почти на минуту опередила ближайших преследовательниц. Серебряным призёром стала представляющая Украину Анастасия Меркушина. Бронзу выиграла ещё одна немка, Анна Вайдель.

Лучшая из российских биатлонисток Ирина Старых допустила два промаха и показала седьмой результат.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия

Женщины. Индивидуальная гонка, 12,5 км

1. Штефани Шерер (Германия) – 39.40,2 (0 промахов)

2. Анастасия Меркушина (Украина) – отставание 56,8 (0).

3. Анна Вайдель (Германия) — +1.04,2 (1)…

7. Ирина Старых (Россия) — +1.56,8 (2)…

9. Екатерина Глазырина (Россия) — +1.59,6 (2)…

11. Ирина Казакевич (Россия) — +2.07,6 (3)…

13. Полина Шевнина (Россия) — +2.08,9 (1)…

29. Наталья Гербулова (Россия)- +3.56,9 (4).

30. Анастасия Поршнева (Россия) — +3.58,8 (5).