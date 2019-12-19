Россияне проиграли больше минуты ходом в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 28,1 секунды.



Вторую скорость на дистанции показал победитель спринта немец Бенедикт Долль — + 21,2 секунды. Третий ход у австрийца Юлиана Эберхарда — +22,6.



Все российские спортсмены по чистому прохождению дистанции проиграли Йоханнесу Бё больше минуты.



Биатлон. Кубок мира. Анси, Франция

Мужчины. Спринт. Лыжный ход



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 21:28,1

2. Бенедикт Долль (Германия) — +21,2

3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +22,6…

5. Тарьей Бё (Норвегия) – +26,8…

8. Мартен Фуркад (Франция) – +32,3…

9. Кентен Фийон Майе (Франция) – +32,8…

22. Александр Логинов (Россия) – +1:01,3…

32. Матвей Елисеев (Россия) – +1:13,5…

37. Никита Поршнев (Россия) – +1:21,8…

39. Евгений Гараничев (Россия) – +1:27,1…

46. Дмитрий Малышко (Россия) – +1:32,2…

66. Эдуард Латыпов (Россия) – +1:56,7…