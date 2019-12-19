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Россияне проиграли больше минуты ходом в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Россияне проиграли больше минуты ходом в спринте на этапе Кубка мира в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежец Йоханнес Бё показал лучший ход в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция). Его чистое время прохождения дистанции составило 21 минуту 28,1 секунды.

Вторую скорость на дистанции показал победитель спринта немец Бенедикт Долль — + 21,2 секунды. Третий ход у австрийца Юлиана Эберхарда — +22,6.

Все российские спортсмены по чистому прохождению дистанции проиграли Йоханнесу Бё больше минуты.

Биатлон. Кубок мира. Анси, Франция
Мужчины. Спринт. Лыжный ход

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 21:28,1
2. Бенедикт Долль (Германия) — +21,2
3. Юлиан Эберхард (Австрия) — +22,6…
5. Тарьей Бё (Норвегия) – +26,8…
8. Мартен Фуркад (Франция) – +32,3…
9. Кентен Фийон Майе (Франция) – +32,8…
22. Александр Логинов (Россия) – +1:01,3…
32. Матвей Елисеев (Россия) – +1:13,5…
37. Никита Поршнев (Россия) – +1:21,8…
39. Евгений Гараничев (Россия) – +1:27,1…
46. Дмитрий Малышко (Россия) – +1:32,2…
66. Эдуард Латыпов (Россия) – +1:56,7…

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