Долль выиграл биатлонный спринт на этапе КМ в Анси, россияне не попали в топ-10

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершилась мужская спринтерская гонка. Победу в ней одержал представитель Германии Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе. Йоханнес Бё стал четвёртым.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он чисто отработал на двух огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция

Мужчины. Спринт



1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:22.1 (0+0)

2. Тарьей Бё (Норвегия) — +9,4 (0+0)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +11,3 (0+0)...

11. Александр Логинов (Россия) — +44,8 (0+0)…

12. Мартен Фуркад (Франция) — +46,9 (0+2)...

24. Никита Поршнев (Россия) — +1:12,1 (0+0)...

28. Матвей Елисеев (Россия) — +1:16,4 (1+0)...

30. Евгений Гараничев (Россия) — +1:17,6 (0+0)..

41. Дмитрий Малышко (Россия) — +1:38,9 (1+0)…

55. Эдуард Латыпов (Россия) — +2:05,05 (1+0).

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