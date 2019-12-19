Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Долль выиграл биатлонный спринт на этапе КМ в Анси, россияне не попали в топ-10

Долль выиграл биатлонный спринт на этапе КМ в Анси, россияне не попали в топ-10
Биатлон / Кубок мира 0

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) завершилась мужская спринтерская гонка. Победу в ней одержал представитель Германии Бенедикт Долль. Второе место занял норвежец Тарьей Бё, третьим финишировал француз Кентен Фийон Майе. Йоханнес Бё стал четвёртым.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов. Он чисто отработал на двух огневых рубежах, но финишировал лишь 11-м.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Анси, Франция
Мужчины. Спринт

1. Бенедикт Долль (Германия) — 23:22.1 (0+0)
2. Тарьей Бё (Норвегия) — +9,4 (0+0)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +11,3 (0+0)...
11. Александр Логинов (Россия) — +44,8 (0+0)…
12. Мартен Фуркад (Франция) — +46,9 (0+2)...
24. Никита Поршнев (Россия) — +1:12,1 (0+0)...
28. Матвей Елисеев (Россия) — +1:16,4 (1+0)...
30. Евгений Гараничев (Россия) — +1:17,6 (0+0)..
41. Дмитрий Малышко (Россия) — +1:38,9 (1+0)…
55. Эдуард Латыпов (Россия) — +2:05,05 (1+0).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 3, Анси, Франция
Мужчины. Спринт 10 км
19 декабря 2019, четверг. 16:15 МСК
Окончено
1
Бенедикт Долль
Германия
23:22.1
2
Тарьей Бё
Норвегия
+9.4
3
Кентен Фийон Майе
Франция
+11.3
Логинов: с жеребьёвкой нам не сильно повезло
Елисеев: в Анси ожидали гораздо больших проблем
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019