Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Анси

Сегодня, 20 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.



Первой из россиянок в гонку отправится Светлана Миронова, получившая 17-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Екатерина Юрлова-Перхт (24-й), Кристина Резцова (50-й), Лариса Куклина (54-й) и Тамара Воронина (98-й).



Лидер общего зачёта, действующая обладательница Кубка мира итальянка Доротея Вирер, стартует 29-й.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Анси.



В рамках этапа Кубка мира в Анси также состоятся гонки преследования и масс-старты.