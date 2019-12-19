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Губерниев — Тихонову: милый, сумасбродный старик! Каких клоунов вы можете выгнать?

Губерниев — Тихонову: милый, сумасбродный старик! Каких клоунов вы можете выгнать?
Биатлон / Кубок мира 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев ответил на критику четырёхкратного олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова, который назвал журналиста клоуном и предложил выгнать его из расположения сборной России, чтобы он не мешал национальной команде.

«Ах, Александр Тихонов, ну каких клоунов вы можете выгнать? Цирк, которым вы руководили, давно уехал! Клоуны остались, а где вы? Мой милый, добрый, сумасбродный старик, люблю Вас!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Тихонов в интервью Sport24 заявил, что Губерниева невозможно слушать, а также сказал, что комментатор не уделяет должного внимания проблемам в национальной команде, а лишь пытается прорекламировать свою передачу. При этом четырёхкратный олимпийский чемпион подчеркнул, что, когда он был президентом Союза биатлонистов России, журналисты не докучали спортсменам.

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