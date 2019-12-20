Пидручный: проиграть Фуркаду 16 секунд с двумя промахами — это хорошие кондиции

Чемпион мира украинский биатлонист Дмитрий Пидручный прокомментировал выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси. Он занял 18-е место, совершив два промаха.
«Конечно, результат не такой же высокий, как в Хохфильцене. Но, думаю, ходом на лыжне довольно неплохо работал, а благодаря тому, что стартовал первым номером, трасса была свежее, чем у соперников. Два раза промазал последним выстрелом — конечно, это моя ошибка, потому что если 4 попадаешь, тo и пятый должен попадать. Трудно сказать, почему я промазал… Возможно, уже бежал мыслями на трассу, а надо было какие-то секунды подождать и попасть те два выстрела. Конечно, расстроен, что именно последние промазал.
Смотря по состоянию на финише, 16 секунд Фуркаду проиграл с двумя промахами — я думаю, что это хорошие кондиции. И другим лидерам, вижу, достаточно немного проиграл ногами. Но, конечно, нужно попадать и тогда можно бороться за призовые места.
Я здесь впервые. Трасса, честно говоря, тяжёлая. Первые минуты трассы ты постоянно едешь в подъём, практически нет отдыха, нет спусков. Там буквально два маленьких спуска, но они с поворотами и отдохнуть не удаётся. А вторая половина трассы — в основном длинные спуски. Также с поворотами, с мостиками. То есть, трасса тяжёлая и много поворотов, много маленьких этих мостиков и большую роль здесь играет техника их прохождения», — цитирует Пидручного Biathlon.com.ua.
Победу в гонке одержал немец Бенедикт Долль.
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