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Долль прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси

Долль прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка мира в Анси
Биатлон / Кубок мира 0

Немецкий биатлонист Бенедикт Долль поделился впечатлениями от победы в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Анси (Франция).

«После Хохфильцена мне потребовалось много времени на восстановление, и даже утром я всё ещё не чувствовал себя идеально. В конце концов я решил бежать с целью определить своё состояние на данный момент, и, как видим, форма у меня ничего.

По гонке не чувствовал, что бегу быстро, но, когда тренер на очередной отсечке сообщил мне время, подумал, что бегу не так уж и плохо. Да и на спусках получалось развить неплохую скорость. Думаю, это заслуга наших сервисменов.

В прошлом году начало сезона тоже не задалось. Но в этом году чувствую себя более уверенно на огневых — возможно, потому что я стал опытнее", — цитирует Долля Biathlon.com.ua.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону-2019/20.

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