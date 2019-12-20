Рёйселанд ответила на критику со стороны Шельбрейд

Двукратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд прокомментировала критику со стороны Лив-Грете Шельбрейд. Трёхкратный призёр Олимпийских игр выразила недовольство тем, что Марте отказалась от участия в этапе Кубка мира в Анси.
«Это часть нашего долгосрочного плана. Решение было принято уже давно. В этом году мне нужен более долгий тренировочный период, чтобы я могла выйти на пик формы к чемпионату мира. Конечно, мне было нелегко возвращаться домой после отличного старта сезона. Но иногда нужно идти на сложные решения, чтобы добиться успеха.
Сезон длинный, так что я не сдаюсь. Вирер выступает в абсолютно всех гонках, и домашний чемпионат мира тоже является её целью", — цитирует Рёйселанд NRK.
Расписание Кубка мира по биатлону на сезон-2019/20.
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