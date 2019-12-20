«Она упустила большой шанс». Трёхкратный призёр ОИ раскритиковала Рёйселанд
Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд призналась, что её удивило решение Марте Рёйселанд пропустить этап Кубка мира в Анси (Франция).
«Она упустила большой шанс в борьбе за победу в Кубке мира. Я должна сказать это прямо. Если бы она лидировала в общем зачёте Кубка мира, то и на чемпионате мира была бы главным фаворитом.
Она проявила излишнюю осторожность. У Марте была возможность принять участие в трёх личных гонках до Рождества. Ей нужно было использовать этот шанс. Может, у неё такой шанс ещё появится, но этот она уже упустила", — приводит слова Шельбрейд NRK.
Сегодня, 20 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдёт женская спринтерская гонка.
Норвежская биатлонистка Рёйселанд пропустит этап Кубка мира в Анси
- 20 декабря 2019
-
11:08
-
11:00
-
10:49
-
10:46
-
10:36
-
10:01
-
10:01
-
09:44
-
09:21
-
08:56
-
08:42
-
08:38
-
00:34
- 19 декабря 2019
-
23:59
-
23:19
-
23:04
-
22:50
-
19:17
-
18:57
-
18:45
-
18:12
-
17:35
-
17:23
-
17:20
-
12:22
-
10:00
-
01:02
- 18 декабря 2019
-
22:42
-
17:49
-
17:38
-
16:50
-
15:04
-
14:49
-
14:34
-
14:20
Партнерский контент