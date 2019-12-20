«Она упустила большой шанс». Трёхкратный призёр ОИ раскритиковала Рёйселанд

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, бывшая норвежская биатлонистка Лив-Грете Шельбрейд призналась, что её удивило решение Марте Рёйселанд пропустить этап Кубка мира в Анси (Франция).

«Она упустила большой шанс в борьбе за победу в Кубке мира. Я должна сказать это прямо. Если бы она лидировала в общем зачёте Кубка мира, то и на чемпионате мира была бы главным фаворитом.

Она проявила излишнюю осторожность. У Марте была возможность принять участие в трёх личных гонках до Рождества. Ей нужно было использовать этот шанс. Может, у неё такой шанс ещё появится, но этот она уже упустила", — приводит слова Шельбрейд NRK.

Сегодня, 20 декабря, на этапе Кубка мира по биатлону в Анси пройдёт женская спринтерская гонка.