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Поварницын — четвёртый в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Поварницын — четвёртый в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Биатлон / Кубок IBU 0

Норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен стал победителем спринтерской гонки на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второе место занял американец Пол Шоммер, третьим стал немец Филипп Наврат.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Поварницын, ставший четвёртым.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах
Мужчины. Спринт
1. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 25.45,8 (0).
2. Пол Шоммер (США) — +19,5 (0).
3. Филипп Наврат (Германия) — +40,1 (0).
4. Александр Поварницын (Россия) — +51,0 (0).
5. Богдан Цымбал (Украина) — +54,8 (0)...
8. Василий Томшин (Россия) — +1.20,4 (1)...
19. Кирилл Стрельцов (Россия) — +2.24,1 (2)...
21. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +2.32,8 (0)...
44. Саид Каримулла Халили (Россия) — +3.32,4 (4)...
46. Андрей Вьюхин (Россия) — +3.40,8 (2).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 3, Обертиллиах, Австрия
Мужчины. Спринт 10 км
20 декабря 2019, пятница. 13:00 МСК
Окончено
1
Александер Фьелд Андерсен
Норвегия
25:45.8
2
Пол Шоммер
США
+19.5
3
Филипп Наврат
Германия
+40.1
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