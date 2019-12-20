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Старых — восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Старых — восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Биатлон / Кубок IBU 0

Шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второй финишировала её соотечественница Анна Магнуссон, третьей — представительница Украины Анастасия Меркушина.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая восьмое место, топ-10 сильнейших замкнула Полина Шевнина.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Юханна Скоттхейм (Швеция) – 21.12,0 (1 промах)
2. Анна Магнуссон (Швеция) – отставание 14,3 (1).
3. Анастасия Меркушина (Украина) – +17,6 (1).
8. Ирина Старых (Россия) – +31,6 (2).
10. Полина Шевнина (Россия) – +33,7 (1)
13. Екатерина Глазырина (Россия) – +41,5 (1).
22. Анастасия Поршнева (Россия) – +1.16,8 (3).
28. Ирина Казакевич (Россия) – +1.31,2 (4).
29. Наталья Гербулова (Россия) — +1.33,1 (2).

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 3, Обертиллиах, Австрия
Женщины. Спринт 7,5 км
20 декабря 2019, пятница. 16:30 МСК
Окончено
1
Юханна Скоттхейм
Швеция
21:12.0
2
Анна Магнуссон
Швеция
+14.3
3
Анастасия Меркушина
Украина
+17.6
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