Старых — восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Шведская биатлонистка Юханна Скоттхейм стала победительницей спринтерской гонки на 7,5 км на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Второй финишировала её соотечественница Анна Магнуссон, третьей — представительница Украины Анастасия Меркушина.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая восьмое место, топ-10 сильнейших замкнула Полина Шевнина.

Биатлон. Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Юханна Скоттхейм (Швеция) – 21.12,0 (1 промах)

2. Анна Магнуссон (Швеция) – отставание 14,3 (1).

3. Анастасия Меркушина (Украина) – +17,6 (1).

8. Ирина Старых (Россия) – +31,6 (2).

10. Полина Шевнина (Россия) – +33,7 (1)

13. Екатерина Глазырина (Россия) – +41,5 (1).

22. Анастасия Поршнева (Россия) – +1.16,8 (3).

28. Ирина Казакевич (Россия) – +1.31,2 (4).

29. Наталья Гербулова (Россия) — +1.33,1 (2).