Поршнева и Поварницын заняли второе место в супермиксте на этапе Кубка IBU в Австрии

Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын стали вторыми в супермиксте на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).

Победу одержали представители Германии Штефани Шерер и Лукас Фрачер. Тройку лучших замкнули Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде из Норвегии.

Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия

Супермикст



1. Германия (Штефани Шерер, Лукас Фрачер) – 44.31,4 (0+10)

2. Россия (Анастасия Поршнева, Александр Поварницын) – +8,6 (1+13)

3. Норвегия (Каролин Эрдаль, Синдре Фьелльхейм Йорде) – +43,2 (1+9)

4. Украина (Анастасия Меркушина, Богдан Цымбал) – +1.14,0 (1+11)…

7. Франция (Камиль Бене, Аристид Бег) – +2.14,2 (2+14)…

9. Швеция (Юханна Скоттхейм, Мальте Стефанссон) – +2.26,7 (4+9).