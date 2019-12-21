Поршнева и Поварницын заняли второе место в супермиксте на этапе Кубка IBU в Австрии
Российские биатлонисты Анастасия Поршнева и Александр Поварницын стали вторыми в супермиксте на третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия).
Победу одержали представители Германии Штефани Шерер и Лукас Фрачер. Тройку лучших замкнули Каролин Эрдаль и Синдре Фьелльхейм Йорде из Норвегии.
Кубок IBU. Третий этап. Обертиллиах, Австрия
Супермикст
1. Германия (Штефани Шерер, Лукас Фрачер) – 44.31,4 (0+10)
2. Россия (Анастасия Поршнева, Александр Поварницын) – +8,6 (1+13)
3. Норвегия (Каролин Эрдаль, Синдре Фьелльхейм Йорде) – +43,2 (1+9)
4. Украина (Анастасия Меркушина, Богдан Цымбал) – +1.14,0 (1+11)…
7. Франция (Камиль Бене, Аристид Бег) – +2.14,2 (2+14)…
9. Швеция (Юханна Скоттхейм, Мальте Стефанссон) – +2.26,7 (4+9).
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