Поршнев: по такой погоде 18-е место в масс-старте — это здорово

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал выступление в масс-старте на третьем этапе Кубка мира в Анси (Франция), где он занял 18-е место, допустив один промах на втором огневом рубеже.



«Своим результатом доволен. Особенно стрельбой. По такой погоде справиться так — это здорово. Конечно, надо быть выше, но пока так получилось. Формат гонки с массового старта? Мне понравилось. Очень хотел сюда попасть и осуществил свою мечту на этом Кубке мира. Доволен. Удалось получить опыт. Тем более попал в 20 лучших. Это очень хорошо», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бё. Вторым стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Третьим финишировал норвежец Тарьей Бё. Лучшим из российских биатлонистов стал Александр Логинов. Он финишировал на одиннадцатом месте.