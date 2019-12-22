Вирер вернула себе жёлтую майку лидера Кубка мира, Миронова — девятая

Российская биатлонистка Светлана Миронова после первого в сезоне масс-старта, который прошёл в рамках третьего этапа Кубка мира в Анси (Франция), потеряла одну позицию в общем зачёте Кубка мира и делит 9-10-е место с чешкой Маркетой Давидовой.
Жёлтую майку лидера Кубка мира вернула себе итальянская биатлонистка Доротея Вирер, ставшая серебряным призёром масс-старта. На второе место поднялась норвежка Тириль Экхофф, выигравшая в Анси все три гонки. Третья сумма баллов у ещё одной норвежки — Ингрид Ландмарк Тандреволд.
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт поднялась на 15-е место, Лариса Куклина – 24-я.
Кубок мира. Женщины. Общий зачёт после семи гонок
1. Доротея Вирер (Италия) – 304.
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 287.
3. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 282…
9. Светлана Миронова (Россия) – 180…
15. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – 145…
24. Лариса Куклина (Россия) – 111.
Со статистикой Кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».
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