Вирер: на рождественские праздники буду пить вино и наслаждаться жизнью

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер прокомментировала результат женского масс-старта на этапе Кубка мира в Анси. Итальянская спортсменка заняла второе место, уступив победительнице, норвежке Тириль Экхофф, более 1 минуты 20 секунд. Этого результата оказалось достаточно, чтобы Вирер вновь стала лидером в общем зачёте Кубка мира.
«Сегодня было очень сложно, погода была так себе. На стрельбище было холодно, поэтому два промаха — нормальный результат. Тот факт, что я вернула себе жёлтую майку, важен. Но сезон длинный, так что у меня нет времени долго думать об этом. В этом сезоне много сильных биатлонисток, которые готовы отобрать у меня эту майку, так что я не хочу тратить энергию на подобные размышления.
Что я буду делать на рождественские праздники? Есть, пить вино и наслаждаться жизнью», — передаёт слова Вирер корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Вирер сначала долго ждали на пресс-конференцию. В итоге итальянская биатлонистка покинула мероприятие, не дождавшись окончания, потому что за ней прилетел вертолёт.
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