Перссон: в праздники буду тренироваться, в отличие от Вирер

Шведская биатлонистка Линн Персон, ставшая бронзовым призёром масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция), поделилась эмоциями от гонки.
«После последней стрельбы я поняла, что смогу побороться за медаль. Работа на рубеже была ключом к успеху сегодня. Я также хотела бы поблагодарить сервис-бригаду, которая подготовила отличные лыжи для сборной Швеции. Вообще, я не знаю, почему так успешно выступаю в масс-старте. Что буду делать в праздники? Буду тренироваться, в отличие от Доротеи (ранее Вирер сказала, что планирует пить вино и радоваться жизни во время праздников. — Прим. «Чемпионата»)", — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Гонку выиграла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Вторую строчку заняла итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, у неё шестой результат.
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