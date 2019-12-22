Перссон: в праздники буду тренироваться, в отличие от Вирер

Шведская биатлонистка Линн Персон, ставшая бронзовым призёром масс-старта на этапе Кубка мира в Анси (Франция), поделилась эмоциями от гонки.

«После последней стрельбы я поняла, что смогу побороться за медаль. Работа на рубеже была ключом к успеху сегодня. Я также хотела бы поблагодарить сервис-бригаду, которая подготовила отличные лыжи для сборной Швеции. Вообще, я не знаю, почему так успешно выступаю в масс-старте. Что буду делать в праздники? Буду тренироваться, в отличие от Доротеи (ранее Вирер сказала, что планирует пить вино и радоваться жизни во время праздников. — Прим. «Чемпионата»)", — передаёт слова Экхофф корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Гонку выиграла норвежская биатлонистка Тириль Экхофф. Вторую строчку заняла итальянка Доротея Вирер. Лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, у неё шестой результат.