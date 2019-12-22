Драчёв: пока всё складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сообщил, что санкции Всемирного антидопингового агентства к российскому спорту на текущий момент не мешают выступать Александру Логинову, Ирине Старых и Екатерине Глазыриной.
По решению ВАДА к участию в крупных международных стартах в качестве нейтральных спортсменов будут допускаться только атлеты, которые докажут непричастность к нарушению антидопингового кодекса. Логинов, Старых и Глазырина ранее отбывали наказания за нарушение антидопинговых правил.
«У нас на данный момент больших претензий к ним нет, потому что пока ещё идёт общая информационная работа со всеми структурами Международного союза биатлонистов, ВАДА, мы собираем информацию, насколько объективно это будет в сторону Логинова, Старых и Глазыриной.
Если будут какие-то действия, мы сразу примем определённые наши действия, чтобы доукомплектовать команду в случае самого худшего варианта, но надеемся на лучшее, пока всё складывается так, что Логинов, Старых и Глазырина смогут выступать, ждём первых решений ВАДА и Российского антидопингового агентства по судам. У IBU пока нет полноценной информации от ВАДА, на данный момент мы представляем, кто у нас могут быть в зоне риска, но эта зона не объявлена, мы просто к этому готовимся, как с весны готовились к решению ВАДА, понимали, какое оно будет, поэтому больше обкатывали молодёжь", — приводит слова Драчёва ТАСС.
Лидер Кубка IBU Старых, согласно критериям отбора, должна войти в состав сборной России на январские этапы Кубка мира.
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