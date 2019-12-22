Эх, Катя! Как Юрлова-Перхт упустила верную медаль в масс-старте

Хорошо хоть трасса не уплыла!

Биатлонисткам на этапе Кубка мира во Франции не позавидуешь. Мало того что календарём им было предначертано бежать три гонки подряд, так ещё и две из них пришлись на очень тяжёлые погодные условия. В воскресенье, когда девушкам предстояло бежать масс-старт, дождь шёл ещё сильнее, чем в пятницу во время спринта. Хорошо хоть трасса никуда не уплыла от такой воды.

Страшный сон. Наконец-то французский этап Кубка мира закончился! Сборная России впервые в сезоне покидает этап Кубка мира по биатлону без медалей. Команду как будто подменили!

Последние дни в сборной России проходили под знаком борьбы с лыжами: ну не катят они у нашей команды (особенно мужской) – и всё тут. Поэтому и женский масс-старт – последнюю гонку перед новогодними каникулами – российские болельщики ждали с тревогой. Неужели опять встанем? Или нет? Проверять нужно было Светлане Мироновой, Екатерине Юрловой-Перхт и Ларисе Куклиной.

Дальше можно и не бежать?

На первом круге женской гонки, к сожалению, повторилась печальная картина мужской: когда лидеры гонки из Норвегии и Франции уже покидали рубеж, россиянки только устраивались на ковриках. Миронова ходом проиграла немного – 13 секунд, а Куклина и Юрлова-Перхт были уже в полуминуте позади лидеров. Увы, и со стрельбой не заладилось: Светлана и Лариса побежали на два штрафных круга, а Екатерина всё попала, но всё равно была далековато – 26 секунд.

Возглавляли гонку норвежка Тириль Экхофф и француженка Жюстин Бреза. Быстрее всех с первой «лёжки» уходила Жулия Симон, но со скоростью у неё были проблемы: она пропустила вперёд не только пару лидеров, но ещё и Мякяряйнен с Фиалковой. Тандреволд и Вирер замыкали десятку: один промах на первом огневом рубеже отбросил их на расстояние 30 секунд от лидеров.

Россиянка держится!

Экхофф вдохновилась примером Йоханнеса Бё и пыталась умчать от общей группы. Оторваться получилось, но закрепить успех на стрельбе нет – один промах отправил её на второе место, за спину метко стрелявшей Мякяряйнен. Остальные преследовательницы ошибались, а потому за третье место завязалась классная борьба, в которой участвовала и Юрлова-Перхт. Она ушла с рубежа пятой и планировала удержаться в группе с Вирер, Фиалковой, Херрман и Тандреволд.

«Так тяжело мне давно не было». Что случилось со сборной России в дождливой Франции? Лариса Куклина высушила вещи после проливного дождя и стала лучшей в сборной России в гонке преследования.

Удержаться с более быстрыми соперниками получилось – темп в группе преследователей никто не взвинчивал. Поэтому Экхофф и Мякяряйнен нарастили отрыв до 45 секунд. Норвежка закрыла все пять мишеней и вышла на чистое первое место, а финка даже с двумя промахами осталась второй.



У Юрловой-Перхт был роскошный шанс выйти на третье место, но она промахнулась пятым выстрелом. Впрочем, и её соседки по пелотону мазали, поэтому Катя осталась в борьбе за третье место в плотной группе из семи спортсменок. Бреза ужаснула болельщиков из Франции – четыре промаха подряд, а Куклина и Миронова разочаровывали российских поклонников биатлона. У Ларисы накопилось четыре ошибки, у Светланы – шесть. Они шли на 26-м и 27-м местах.

Катя! Эх…

Тириль пришла на четвёртый огневой рубеж с минутным преимуществом перед ближайшей соперницей. Могла позволить себе промахнуться целых три раза, но допустила всего одну ошибку и уехала выигрывать третью золотую медаль на этапе Кубка мира во Франции.



Через минуту прикатили Мякяряйнен и Херрман – и обе дали соперницам отличный шанс, допустив по два промаха. Россиянке Юрловой-Перхт открылась дорога даже к серебру, но для этого надо было чисто стрелять, а Катя промахнулась первым же выстрелом. Этот штрафной круг отбросил её на шестое место, а делить места на пьедестале отправились итальянка Вирер и шведка Перссон.



Перссон попыталась навязать борьбу Вирер, но опыт итальянки позволил ей отстоять вторую позицию. Четвёртой стала Кайса. А Юрлова-Перхт в локальной схватке сохранила шестое место. До возможного серебра ей не хватило 19 секунд – вот она, очевидная цена лишнего промаха!



Миронова и Куклина брали их оптом – семь и пять соответственно. 25-е и 27-е места.