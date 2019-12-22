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Куклина: кофту выжимала от воды, с неё всё лилось на пол

Куклина: кофту выжимала от воды, с неё всё лилось на пол
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от масс-старта на этапе Кубка мира в Анси. Гонка проходила под дождём.

«Это не описать. Я эту кофту в вакс-кабине просто выжимала от воды. Всё с неё лилось. Приехали домой, повесила кофту на вешалку, но всё равно с неё всё лилось на пол. Было всё насквозь сырое. Меня очень сильно трясло от холода.

Бегала ли в таких условиях? Да, приходилось, но до такой степени — нет, чтобы всё изнутри было сырое. Летом, наверное, только так бегаем», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

Куклина в итоге заняла 27-е место. Гонку выиграла норвежка Тириль Экхофф. Лучшей среди россиянок была Екатерина Юрлова-Перхт, она показала 6-й результат. Ранее многие спортсмены жаловались на тяжёлые погодные условия в Анси.

Экхофф выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Анси, Юрлова-Перхт — шестая
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