Двукратный чемпион ОИ: в российском биатлоне правила отбора выдумываются на ходу

Двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев выразил недоумение в связи с тем, что правила отбора в национальную команду не являются прозрачными. По его словам, они буквально выдумываются на ходу.



«Ижевская винтовка» ничего не даёт, об этом было объявлено ещё осенью на тренерском совете. Она не является отборочным стартом, поэтому Дмитрий Малышко не поехал по этим причинам. На данный момент непонятно: если отборочные критерии выполнили только Логинов и Елисеев, а остальные не выполнили, то почему сюда отправляют только Малышко? Большие вопросы к тренерам. Но главный момент — почему его отправили не на Кубок IBU, а сразу в Россию. Это какие-то новые правила, которые выдумываются на ходу», — приводит слова Васильева «Р-Спорт».



Ранее главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев сообщил, что удачное выступление на «Ижевской винтовке», которая будет проходить с 26 по 29 декабря, — единственная возможность для Малышко вернуться на Кубок IBU.

Васильев: Малышко не выступит на «Ижевской винтовке», с его отбором полная чехарда