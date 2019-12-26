Олимпийский чемпион по биатлону: проблема русских с допингом всегда скрывалась

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал, как впервые столкнулся со случаем применения допинга российским спортсменом.
«В своей первой гонке в Кубке мира я в итоге стал восьмым в спринте, а также третьим в эстафете. Чтобы попасть на чемпионат мира, мне нужно было попасть в топ-8. Впереди было лишь три гонки, и я просто не успел бы это сделать.
Но я поднялся на одну позицию, потому что проба Дмитрия Ярошенко дала положительный результат. Если я бы остался девятым в своей первой гонке и пропустил чемпионат мира из-за спортсмена, принимавшего допинг, я был бы в бешенстве. Тогда нашли допинг у двух-трёх россиян. Я 11 лет выступаю в Кубке мира, и проблема русских с допингом всегда скрывалась", — цитирует Пайффера Zeit Online.
Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.
- 26 декабря 2019
-
09:49
-
09:35
-
08:54
- 25 декабря 2019
-
23:51
-
22:35
-
20:00
-
19:06
-
13:29
-
12:51
-
09:24
- 24 декабря 2019
-
21:56
-
20:32
-
17:27
-
16:41
-
16:30
-
15:44
-
15:34
-
13:50
-
12:45
-
12:02
-
10:14
-
09:17
- 23 декабря 2019
-
23:47
-
22:56
-
22:23
-
22:10
-
19:38
-
18:14
-
17:01
-
16:20
-
14:15
-
13:28
-
13:01
-
12:18
-
11:37