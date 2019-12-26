Олимпийский чемпион по биатлону: проблема русских с допингом всегда скрывалась

Олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира немецкий биатлонист Арнд Пайффер рассказал, как впервые столкнулся со случаем применения допинга российским спортсменом.

«В своей первой гонке в Кубке мира я в итоге стал восьмым в спринте, а также третьим в эстафете. Чтобы попасть на чемпионат мира, мне нужно было попасть в топ-8. Впереди было лишь три гонки, и я просто не успел бы это сделать.

Но я поднялся на одну позицию, потому что проба Дмитрия Ярошенко дала положительный результат. Если я бы остался девятым в своей первой гонке и пропустил чемпионат мира из-за спортсмена, принимавшего допинг, я был бы в бешенстве. Тогда нашли допинг у двух-трёх россиян. Я 11 лет выступаю в Кубке мира, и проблема русских с допингом всегда скрывалась", — цитирует Пайффера Zeit Online.

Медальный зачёт Кубка мира по биатлону сезона-2019/20.

Пайффер: не считаю, что Россия понесла суровое наказание