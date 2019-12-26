Сливко: моя минимальная цель — уехать на Кубок IBU

Российская биатлонистка Виктория Сливко, занявшая второе место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», рассказала о задачах, которые она поставила перед собой.

«Конечно же, у меня минимальная цель — уехать на Кубок IBU, потому что с него ты можешь попасть на Кубок мира. Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты.



Я чувствую себя намного лучше по сравнению с гонками в Эстерсунде, думаю, что с каждым днём будет лучше и лучше», — приводит слова Сливко ТАСС.

Победительницей индивидуальной гонки в Ижевске стала Ульяна Кайшева. Тройку призёров замкнула Евгения Павлова. В спринтерской гонке у мужчин победу одержал трёхкратный чемпион Европы Алексей Слепов.