Сливко: моя минимальная цель — уехать на Кубок IBU
Российская биатлонистка Виктория Сливко, занявшая второе место в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке», рассказала о задачах, которые она поставила перед собой.
«Конечно же, у меня минимальная цель — уехать на Кубок IBU, потому что с него ты можешь попасть на Кубок мира. Поставлю пока задачу уехать на IBU, дальше буду максимально работать, разгоняться и показывать результаты.
Я чувствую себя намного лучше по сравнению с гонками в Эстерсунде, думаю, что с каждым днём будет лучше и лучше», — приводит слова Сливко ТАСС.
Победительницей индивидуальной гонки в Ижевске стала Ульяна Кайшева. Тройку призёров замкнула Евгения Павлова. В спринтерской гонке у мужчин победу одержал трёхкратный чемпион Европы Алексей Слепов.
Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке»
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