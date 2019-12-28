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Кайшева победила в спринте на «Ижевской винтовке»

Кайшева победила в спринте на «Ижевской винтовке»
Биатлон / Чемпионат России 0

На «Ижевской винтовке» завершилась женская спринтерская гонка. Победу одержала Ульяна Кайшева. Второй стала Виктория Сливко. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Елизавета Каплина. Все три спортсменки чисто отработали на огневых рубежах.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск
Женщины. Спринт

1. Ульяна Кайшева – 22.01,7 (0)
2. Виктория Сливко – 7,2 (0)
3. Елизавета Каплина – 30,1 (0)
4. Наталья Гербулова – 36,9 (1)
5. Ольга Якушова – 51,0 (0)
6. Екатерина Муралеева – 56,9 (0)
7. Валерия Васнецова – 1.07,9 (2)
8. Анастасия Егорова – 1.08,7 (2)…
11. Ирина Казакевич – 1.27,1 (3)…
13. Евгения Павлова – 1.43,3 (0)…
23. Наталья Ушкина – 2.19,1 (3)…
28. Екатерина Мошкова – 2.54,3 (4).

Ранее в Ижевске состоялась мужская индивидуальная гонка. Её выиграл Алексей Слепов. Второй результат показал Рустам Каюмов. Призовую тройку замкнул Пётр Пащенко.

«Ижевская винтовка» завершится 29 декабря.

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