Драчёв оценил шансы Кайшевой и Сливко попасть в состав сборной России на этапы Кубка IBU
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв выразил мнение, что Ульяна Кайшева и Виктория Сливко после результатов, показанных в двух гонках на «Ижевской винтовке», имеют все шансы на попадание в состав сборной России на январские этапы Кубка IBU.
Сегодня, 28 декабря, на «Ижевской винтовке» состоялась индивидуальная гонка у женщин на дистанции 15 км. Победительницей стала Ульяна Кайшева, второе место заняла Виктория Сливко.
«Виктория Сливко два раза вторая — есть все шансы попасть на Кубок IBU, у Ульяны — тоже. Уверенность, надёжная стрельба — как раз таких надёжных спортсменок нам отчасти не хватает в эстафетных гонках. Мы очень довольны результатами», — приводит слова Драчёва ТАСС.
Кайшева победила в спринте на «Ижевской винтовке»
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