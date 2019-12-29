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Мухамедзянов выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Слепов — второй

Мухамедзянов выиграл спринт на «Ижевской винтовке», Слепов — второй
Биатлон / Чемпионат России 0

На «Ижевской винтовке» завершились соревнования в мужском спринте. Победу в гонке одержал представитель Удмуртии Ильназ Мухамедзянов. Он пробежал дистанцию за 26 минут 18,9 секунды, допустив при этом один промах на огневом рубеже.

Второе место занял Алексей Слепов. Он уступил Мухамедзянову 21,3 секунды. В его пассиве также один промах. Третье место на пьедестале почёта занял Евгений Идинов. Представитель Тюменской области чисто отработал на огневых рубежах, его итоговое отставание составило 21,6 секунды.

Биатлон. «Ижевская винтовка». Ижевск
Мужчины. Спринтерская гонка. 10 км

1. Ильназ Мухамедзянов – 26.18,9 (1 промах)
2. Алексей Слепов — +21,3 (1)
3. Евгений Идинов — +21,6 (0)

Соревнования в Ижевске являются отборочными на январские этапы Кубка IBU.

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