Слепов: будем ждать хороших новостей от тренерского штаба

Российский биатлонист Алексей Слепов подвёл итоги выступления на «Ижевской винтовке», где 29 декабря он финишировал вторым в спринтерской гонке. Ранее спортсмен победил в первом спринте и в индивидуальной гонке, выполнив критерии отбора на международные старты.

«Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба. Надеюсь, всё будет хорошо у меня и дальше. В любом случае, я не отчаиваюсь, собираю вещи и увожу призы домой.

Результаты оцениваю хорошо, потому что все три дня в призёрах, грех жаловаться на такое выступление. Здесь и я хорошо сработал, и команда, всё замечательно. Что касается трассы, зрителей и болельщиков, всё было на высшем уровне", — приводит слова Слепова ТАСС.



«Ижевская винтовка». Очки после трёх гонок



1. Алексей Слепов – 57

2. Вадим Филимонов – 32

3. Ильназ Мухамедзянов – 31

4. Дмитрий Иванов – 30

5. Рустам Каюмов – 28

6. Петр Пащенко – 27

7. Евгений Идинов – 15

8. Дмитрий Шамаев – 15

9. Александр Поварницын – 13

10. Максим Макаров – 13.