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Слепов: будем ждать хороших новостей от тренерского штаба

Слепов: будем ждать хороших новостей от тренерского штаба
Биатлон / Чемпионат России 0

Российский биатлонист Алексей Слепов подвёл итоги выступления на «Ижевской винтовке», где 29 декабря он финишировал вторым в спринтерской гонке. Ранее спортсмен победил в первом спринте и в индивидуальной гонке, выполнив критерии отбора на международные старты.

«Будем ждать хороших новостей от тренерского штаба. Надеюсь, всё будет хорошо у меня и дальше. В любом случае, я не отчаиваюсь, собираю вещи и увожу призы домой.

Результаты оцениваю хорошо, потому что все три дня в призёрах, грех жаловаться на такое выступление. Здесь и я хорошо сработал, и команда, всё замечательно. Что касается трассы, зрителей и болельщиков, всё было на высшем уровне", — приводит слова Слепова ТАСС.

«Ижевская винтовка». Очки после трёх гонок

1. Алексей Слепов – 57
2. Вадим Филимонов – 32
3. Ильназ Мухамедзянов – 31
4. Дмитрий Иванов – 30
5. Рустам Каюмов – 28
6. Петр Пащенко – 27
7. Евгений Идинов – 15
8. Дмитрий Шамаев – 15
9. Александр Поварницын – 13
10. Максим Макаров – 13.

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