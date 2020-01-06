Малышко рассказал, что продолжает тренировки, несмотря на исключение из сборной
Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что совмещает новогодний отдых со своей семьёй с тренировочным сбором в Контиолахти (Финляндия).
«Семейное воскресенье. Горные лыжи и подъем на гору в -15, а дальше лоунес.
Филипп осваивает горные лыжи после беговых. А я продолжаю свой сбор в финском Контиолахти.
С наступившим Новым годом всех», — написал Малышко на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.
По итогам первых трёх этапов Кубка мира 32-летний Малышко занял лишь 43-е место в общем зачёте и был исключён из состава национальной сборной на январские этапы Кубка мира. Отбираться в команду Дмитрий был отправлен на Кубок России, в котором отказался участвовать.
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