Малышко рассказал, что продолжает тренировки, несмотря на исключение из сборной

Российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал, что совмещает новогодний отдых со своей семьёй с тренировочным сбором в Контиолахти (Финляндия).

«Семейное воскресенье. Горные лыжи и подъем на гору в -15, а дальше лоунес.

Филипп осваивает горные лыжи после беговых. А я продолжаю свой сбор в финском Контиолахти.

С наступившим Новым годом всех», — написал Малышко на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Малышко.

По итогам первых трёх этапов Кубка мира 32-летний Малышко занял лишь 43-е место в общем зачёте и был исключён из состава национальной сборной на январские этапы Кубка мира. Отбираться в команду Дмитрий был отправлен на Кубок России, в котором отказался участвовать.