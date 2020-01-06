Губерниев отреагировал на курьёз с трансляцией финала МЧМ по хоккею

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг трансляции финального матча молодёжного чемпионата мира по хоккею.
Все матчи группового этапа и четвертьфинальную игру с командой Швейцарии на общедоступном телевидении показывал «Матч ТВ». Но, начиная с полуфинала, матчи сборной России в прямом эфире показывал уже Первый канал. «Матч ТВ» во время финала включил запись старой игры Россия – Канады с молодёжного чемпионата мира 2011 года, которая завершилась победой россиян – 5:3. В итоге после окончания матча многие болельщики начали праздновать победу сборной России. В частности, с победой сборную России поздравил бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов.
«А по поводу того, что люди перепутали каналы и хоккей и болели за сборную-2011 на „Матч ТВ“. Такая была история. Много лет назад канал „Спорт“ перед стартом биатлонного сезона показал несколько победных гонок сезона прошлого. Приезжаю я после такого повтора в Олимпийский комитет, а там меня все поздравляют! А тогдашний президент ОКР Тягачёв так радовался победе женщин в эстафете, что чуть руку мне не оторвал! А вы говорите Тарасов и Дегтярёв», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
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