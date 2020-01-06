Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России на своей странице в «Твиттере».

«Сборная проводит сбор в австрийском Обертиллиахе. В составе все участники январских этапов Кубков мира, кроме Юрловой-Перхт. Катя заболела, и в Оберхофе её заменит Анастасия Поршнева. 7 января команды разъезжаются по местам проведения соревнований», — говорится в сообщении.

Четвёртый этап Кубка мира пройдёт в Оберхофе (Германия) с 9 по 12 января. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и масс-старты.

С расписанием и статистикой кубка мира по биатлону можно ознакомиться на «Чемпионате».