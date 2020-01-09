Кристина Резцова — о спринте в Оберхофе: подумала, что лучше недобрать, чем перебрать

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она стала 50-й с тремя промахами.



«Сказать, что было как-то по-особенному тяжело, не могу. Хорошая, напряжённая гонка. Немного не могу понять, не хватает резкости движений, что ли. В принципе, сил и мощности было достаточно, но не могла работать в чуть более быстром темпе. Затянутые немного движения получались.

Не стала делать много ускорений, потому что вчера было функциональное состояние не очень. Подумала, что лучше недобрать, чем перебрать. Думаю, следующая гонка будет легче по состоянию.

Я бы не сказала, что лыжи работали хуже многих. Здесь спуски тяжёлые, но я много кого накатывала. С каждым кругом лыжи ехали всё хуже. Выбираешь место, где льда побольше, но трасса разбивается, и нет мест, где можно выкатить посильнее. Много воды набирали лыжи, и становилось заметно хуже», – сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала немка Денизе Херрман. Замкнула призовую тройку француженка Жулия Симон. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она финишировала 19-й.