Куклина — о промахе в спринте: не закрылся габарит. Уверена, он должен был закрываться

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия. Допустив два промаха, она показала 30-е время.



«Трасса жёсткая, обледенелая. По гонке это сохранилось. Спуски разбили, как мне кажется, ещё на разминке. Было ли опасно на спусках? Ну, наверное, Оберхоф этим и славится. Для кого-то это плохо, для кого-то выигрышная часть. Я не скажу, что я плохо прохожу спуски, но есть небольшой нюанс, где можно было бы отработать получше.



По поводу двух промахов на «стойке», то один я точно сама дёрнула, а во втором я уверена, что не закрылся габарит. Я была уверена, что должен был закрыться, досадно.



В плане видимости туман не мешал на трассе, но на стрельбище плоховатая видимость. Если говорить о физическом состоянии, то явно мы сейчас далеко от своих хороших форм. Но это всё было предсказуемо. Может, это результат того, что мы наработали в Обертиллиахе. Здесь нужно немного потерпеть, но потом будет лучше.



Что касается сервиса, то сервис хорошо работает, идеально. Наши лыжи уступают лидерам, но лучшие лыжи даются лучшим», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

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