Россиянки проиграли больше минуты ходом в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе

Немка Денизе Херрман показала лучший ход в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Её чистое время прохождения дистанции составило 20 минут 13,8 секунды.



Вторую скорость на дистанции показала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен — + 3,6 секунды. Третий ход у норвежки Тириль Экхофф — +8,7.



Все российские спортсменки по чистому прохождению дистанции проиграли Херрман больше минуты.



Биатлон. Кубок мира. Оберхоф, Германия

Женщины. Спринт. Лыжный ход



1. Дениз Херрман (Германия) — 20.13,8

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) — +3,6

3. Тириль Экхофф (Норвегия) — +8,7…

23. Светлана Миронова (Россия) — +1.04,0…

38. Кристина Резцова (Россия) — +1.22,2…

39. Лариса Куклина (Россия) — +1.25,0…

53. Анастасия Поршнева (Россия) — +1.40,1…

57. Ирина Старых (Россия) — +1.49,9.

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