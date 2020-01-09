Поршнева: лыжи работали достаточно хорошо, перед стартом получила рекомендации от сервиса

Российская биатлонистка Анастасия Поршнева прокомментировала выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она заняла 29-е место.



«Лыжи работали достаточно хорошо, но трасса разбивается. Перед стартом получила рекомендации от сервиса, что нужно собирать крайние радиусы. Скольжение там должно быть лучше. Если заходить в центр, то лыжи сразу останавливаются.



Я приехала с Кубка IBU и почувствовала большую разницу в передвижении по трассе. Начала в своём режиме. Но если буду стартовать дальше на Кубке мира, то буду быстрее набирать форму.



Не ожидала, что не попаду первый выстрел. Завела его очень уверенно. Но недоработала… Потом встрепенулась и отработала каждый выстрел», – сказала Поршнева в эфире «Матч ТВ».



Победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала немка Денизе Херрман. Замкнула призовую тройку француженка Жулия Симон. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она финишировала 19-й.

Тренер российских биатлонисток: не называл бы спринтерскую гонку в Оберхофе провальной