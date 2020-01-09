Российские биатлонистки вышли на второе место в Кубке наций
Биатлонистки сборной России, несмотря на невысокие результаты в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), смогли заработать важные очки и в Кубке наций поднялись на второе место, опередив представительниц Швеции.
Победу в спринте одержала норвежка Марте Рёйселанд. Второй финишировала немка Денизе Херрман. Замкнула призовую тройку француженка Жулия Симон. Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова. Она финишировала 19-й.
В Кубке наций после девяти гонок лидирует сборная Норвегии. В её активе 3222 очка. Россиянки с 2827 баллами – вторые. Третьими идут шведки. Они набрали 2826 очков. Четвёртое место занимают француженки (2755). Сборная Германии (2670) – пятая.
Полная таблица Кубка наций доступна на «Чемпионате».
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