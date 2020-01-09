Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Логинов первым из россиян начнёт спринт в Оберхофе

Логинов первым из россиян начнёт спринт в Оберхофе
Биатлон / Кубок мира 0

Стали известны стартовые номера спортсменов, которые завтра, 10 января, примут участие в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Первым из россиян в бой уйдёт Александр Логинов, он начнёт соревнования одиннадцатым.

В спринтерской гонке выступят также российские биатлонисты Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Заявлены 111 спортсменов. Старт намечен на 16:30 мск.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Мужчины. Спринт. Стартовые номера

11. Александр Логинов (Россия)
15. Матвей Елисеев (Россия)
29. Евгений Гараничев (Россия)
49. Никита Поршнев (Россия)
73. Эдуард Латыпов (Россия)
105. Саид Каримулла Халили (Россия)

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020