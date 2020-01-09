Логинов первым из россиян начнёт спринт в Оберхофе

Стали известны стартовые номера спортсменов, которые завтра, 10 января, примут участие в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия). Первым из россиян в бой уйдёт Александр Логинов, он начнёт соревнования одиннадцатым.



В спринтерской гонке выступят также российские биатлонисты Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов и Саид Каримулла Халили. Заявлены 111 спортсменов. Старт намечен на 16:30 мск.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Мужчины. Спринт. Стартовые номера



11. Александр Логинов (Россия)

15. Матвей Елисеев (Россия)

29. Евгений Гараничев (Россия)

49. Никита Поршнев (Россия)

73. Эдуард Латыпов (Россия)

105. Саид Каримулла Халили (Россия)