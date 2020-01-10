Гурьев: часто думаю о том, кто выдумал строить стрельбище в Оберхофе

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев рассказал о проблемах со стрельбой у спортсменок в ходе спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).



«Погода была одинаковой для всех. Оберхоф всегда сложный. Часто думаю о том, кто выдумал строить здесь стрельбище. Каждый год то дождь, то снег, то туман. А ветер дует то слева, то справа. На лёжке Ирина Старых попала в переменный ветер. Два промаха у неё ушли на пять часов, а один — на девять. Это не её стрельба, так как пристрелка прошла идеально. У Кристины Резцовой в последнее время со стрельбой вообще не очень хорошо было, но с лёжкой справлялась. Вчера всё разобрали на компьютере, она поняла свои ошибки, но сегодня не прошёл габарит. Света Миронова сделала промах на семь часов на лёжке, но это был первый необработанный выстрел. Она увлеклась и не справилась.



Беда в том, что здесь на высоте 900 метров практически нет снега. Единственное место в Европе, где сейчас с ним нет проблем — это Антхольц, расположенный на высоте 1650 метров. Там ночью температура и до минус 20 может опускаться. С каждым годом готовить трассы в Европе всё проблематичнее. 900 метров — это уже не рабочая для снега высота. Когда мы приехали, было сантиметров 10 снега, а за ночь дождь почти весь его смыл. И такие трудности с трассами по всей Европе.

Вчера снег ещё лежал на стрельбище между установками, а сейчас его там нет совсем. В городе тоже нет снега, а здесь на горе он хоть немного сохранился. Но в каких условиях пройдут оставшиеся гонки даже сложно представить», — приводит слова Гурьева News.ru.