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Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье, Павлова — вторая

Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье, Павлова — вторая
Биатлон / Кубок IBU 0

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала победительницей короткой индивидуальной гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Второе место заняла её соотечественница Евгения Павлова. Третий результат продемонстрировала итальянка Алексия Рунгальдьер.

За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Осрблье
Женщины. Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км
1. Екатерина Глазырина (Россия) — 36.19,8 (0).
2. Евгения Павлова (Россия) — +37,5 (0).
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +40,6 (1).
4. Эмма Нильссон (Швеция) — +42,4 (1).
5. Каролин Хорхлер (Германия) — +1.01,7 (2)...
12. Виктория Сливко (Россия) — +2.13,6 (2)...
19. Анна Никулина (Россия) — +2.52,6 (3)...
35. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.07,4 (5)...
43. Наталья Гербулова (Россия) — +4.55,6 (5).

Сегодня, 10 января, в Осрблье также состоится короткая индивидуальная гонка у мужчин.

Биатлон. Кубок IBU-2019-2020. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Индивидуальная гонка 12.5 км
10 января 2020, пятница. 12:15 МСК
Окончено
1
Екатерина Глазырина
Россия
36:19.8
2
Евгения Павлова
Россия
+37.5
3
Алексия Рунгальдьер
Италия
+40.6
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