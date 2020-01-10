Глазырина выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU в Осрблье, Павлова — вторая

Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала победительницей короткой индивидуальной гонки на четвёртом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Второе место заняла её соотечественница Евгения Павлова. Третий результат продемонстрировала итальянка Алексия Рунгальдьер.

За каждый промах спортсменкам насчитывалась не минута штрафа, а 45 секунд.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Осрблье

Женщины. Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км

1. Екатерина Глазырина (Россия) — 36.19,8 (0).

2. Евгения Павлова (Россия) — +37,5 (0).

3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +40,6 (1).

4. Эмма Нильссон (Швеция) — +42,4 (1).

5. Каролин Хорхлер (Германия) — +1.01,7 (2)...

12. Виктория Сливко (Россия) — +2.13,6 (2)...

19. Анна Никулина (Россия) — +2.52,6 (3)...

35. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.07,4 (5)...

43. Наталья Гербулова (Россия) — +4.55,6 (5).

Сегодня, 10 января, в Осрблье также состоится короткая индивидуальная гонка у мужчин.