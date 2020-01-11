Халили — о дебюте на Кубке мира: бороться со взрослыми мне проще

Российский биатлонист Карим Халили поделился эмоциями после дебюта на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). После 61-го места в спринте он помог сборной прийти к финишу четвёртой в эстафетной гонке.



«Что подумал, когда объявили состав на эстафету? Его нам объявили накануне. Он, наверное, действительно экспериментальный, потому что нет лидеров. Но даже таким составом можно бороться, все ребята могут показать результат. Главное — это стрельба, и мы все были настроены бежать и бороться.



В этом году стал выступать на взрослом уровне, и, по рассказам ребят, которые раньше переходили из юниоров, всё казалось намного тяжелее. Но я перешёл и пока нормально себя ощущаю. У меня получилось добавить в ходе по дистанции за счёт тренировочного процесса, и поэтому проще бороться со взрослыми. Если бы я попробовал сделать это в прошлом году, было бы гораздо тяжелее», — цитирует 21-летнего Халили «Матч ТВ».



Напомним, победителями эстафеты стали биатлонисты из Норвегии, второе место завоевали французы, третьими стали немцы.