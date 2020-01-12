Мякяряйнен выиграла биатлонный масс-старт в Оберхофе, россиянки заняли последние два места

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская гонка с общего старта. Соревнования проходили в условиях сильного ветра. Лучше всего к ним удалось адаптироваться финской биатлонистке Кайсе Мякяряйнен. Она стала победительницей гонки, пробежав дистанцию за 39 минут 58,9 секунды и допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третьей стала её соотечественница Марте Рёйселанд.



Россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина выступила неудачно. Они финишировали последними. Миронова – 29-я, Куклина – 30-я.



Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия

Женщины. Масс-старт



1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 39.58,9 (1 промах)

2. Тириль Экхофф (Норвегия) — + 30,2 (4)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — + 35,0 (3)

4. Доротея Вирер (Италия) — + 1.08,8 (5)

5. Денизе Херрман (Германия) — + 1.25,0 (6)…

29. Светлана Миронова (Россия) — + 5.23,0 (10)

30. Лариса Куклина (Россия) — +5.25,6 (11).