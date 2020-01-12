Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Мякяряйнен выиграла биатлонный масс-старт в Оберхофе, россиянки заняли последние два места

Мякяряйнен выиграла биатлонный масс-старт в Оберхофе, россиянки заняли последние два места
Биатлон / Кубок мира 0

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская гонка с общего старта. Соревнования проходили в условиях сильного ветра. Лучше всего к ним удалось адаптироваться финской биатлонистке Кайсе Мякяряйнен. Она стала победительницей гонки, пробежав дистанцию за 39 минут 58,9 секунды и допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах.

Второе место заняла представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третьей стала её соотечественница Марте Рёйселанд.

Россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина выступила неудачно. Они финишировали последними. Миронова – 29-я, Куклина – 30-я.

Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт

1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 39.58,9 (1 промах)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — + 30,2 (4)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — + 35,0 (3)
4. Доротея Вирер (Италия) — + 1.08,8 (5)
5. Денизе Херрман (Германия) — + 1.25,0 (6)…
29. Светлана Миронова (Россия) — + 5.23,0 (10)
30. Лариса Куклина (Россия) — +5.25,6 (11).

Биатлон. Кубок мира-2019/20. Этап 4, Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт 12,5 км
12 января 2020, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Кайса Мякяряйнен
Финляндия
39:58.9
2
Тириль Экхофф
Норвегия
+30.2
3
Марте Рёйселанд
Норвегия
+35.0
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020