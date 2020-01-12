Мякяряйнен выиграла биатлонный масс-старт в Оберхофе, россиянки заняли последние два места

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) завершилась женская гонка с общего старта. Соревнования проходили в условиях сильного ветра. Лучше всего к ним удалось адаптироваться финской биатлонистке Кайсе Мякяряйнен. Она стала победительницей гонки, пробежав дистанцию за 39 минут 58,9 секунды и допустив лишь один промах на четырёх огневых рубежах.
Второе место заняла представительница Норвегии Тириль Экхофф. Третьей стала её соотечественница Марте Рёйселанд.
Россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина выступила неудачно. Они финишировали последними. Миронова – 29-я, Куклина – 30-я.
Биатлон. Кубок мира. Четвёртый этап. Оберхоф, Германия
Женщины. Масс-старт
1. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – 39.58,9 (1 промах)
2. Тириль Экхофф (Норвегия) — + 30,2 (4)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) — + 35,0 (3)
4. Доротея Вирер (Италия) — + 1.08,8 (5)
5. Денизе Херрман (Германия) — + 1.25,0 (6)…
29. Светлана Миронова (Россия) — + 5.23,0 (10)
30. Лариса Куклина (Россия) — +5.25,6 (11).
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