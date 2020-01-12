Куклина — об 11 промахах в масс-старте: это из-за непрофессионализма

Российская биатлониста Лариса Куклина прокомментировала выступление в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), где она заняла последнее, 30-е место, допустив 11 промахов на огневых рубежах.
«Если бы знала, что произошло на стрельбе, то сказала бы. Не справилась с ветром. 30-я установка… Сочувствую тем, кто на неё попадает. Там вал и роза ветров совершенно другая, из-за которой я даже не смогла сориентироваться. Это из-за непрофессионализма. Есть над чем работать. Грубейшая моя ошибка. Столько лет бегать и не суметь сориентироваться», — сказала Куклина в эфире телеканала «Матч ТВ».
Россиянка Светлана Миронова заняла 29-е место. В её пассиве 10 промахов. Победу в гонке одержала представительница Финляндии Кайса Мякяряйнен. На четырёх огневых рубежах она допустила лишь одну ошибку.
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