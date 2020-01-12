Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии, Сучилов — четвёртый

Немец Филипп Наврат стал победителем спринтерской гонки на 10 км на четвёртом этапе Кубка IBU по биатлону, который проходит в Брезно-Осрблье (Словакия). Спортсмен зашёл на два штрафных круга. Призёры – чех Витезслав Горниг и немец Роман Рес – уступили победителю с чистой стрельбой.

Лучшему из россиян Семёну Сучилову, допустившему один промах, до попадания на пьедестал не хватило 0,6 сек. В топ-10 также финишировали россияне Вадим Филимонов, Кирилл Стрельцов и Алексей Слепов.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) – 24.24,9 (2 промаха).

2. Витезслав Горниг (Чехия) – отставание 3,8 (0).

3. Роман Рес (Германия) — +5,4 (0).

4. Семён Сучилов (Россия) – +6,0 (1).

5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +10,8 (2).

6. Вадим Филимонов (Россия) — +19,9 (0)…

8. Кирилл Стрельцов (Россия) – +31,7 (1)…

10. Алексей Слепов (Россия) – +38,1 (1)…

31. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +1.13,8 (2)…

40. Василий Томшин (Россия) — +1.37,4 (3).