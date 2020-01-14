Хованцев: спросил Гурьева после его интервью, зачем он говорит то, чего на самом деле нет

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал неудачную стрельбу российских биатлонисток в масс-старте на четвёртом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Он отметил, что пояснения наставника женской команды по стрельбе Леонида Гурьева сильно преувеличены.
Напомним, после масс-старта, где Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли последние два места, Гурьев сказал, что новые патроны «ветер совсем не держат».
«Дело в том, что проблем с кучностью выстрелов нет. Есть патроны, которые называются Extreme Polar, у которых есть проблемы с совместимостью с нашими винтовками «Би-7». Закрывальный конец затвора туговато заходит в патронник. А то, что Гурьев представил это как то, что патроны не подходят по весу, сильно преувеличено. Там просто девочки в масс-старте не сориентировались на второй стрельбе лёжа. Миронова на первом рубеже стреляла по 10-му щиту, Куклина — по 20-му. Был сильный ветер слева. Им показали на дистанции, куда ушли выстрелы, и спортсменки должны были сами сделать нужные поправки. Они обе пришли стрелять на вторую «лёжку», и у них были щиты в самом конце рубежа, где в Оберхофе никогда не бывает левого ветра! Они сделали поправку против ветра. Вся стрельба ушла на 9–10 часов. Здесь вообще не может быть никаких проблем с патронами. Я сразу спросил Гурьева после его интервью, зачем он говорит то, чего на самом деле нет», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
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