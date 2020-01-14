Страсти по Павловой. В России не знают, что делать с лучшим новичком прошлого сезона

2019 год сменился на 2020, а в сборной России по биатлону по-прежнему жарко и скандально. Первая горячая тема – проблемы с патронами, о которых рассказал тренер женской сборной по стрельбе Леонид Гурьев, объясняя жуткий провал в масс-старте, где Светлана Миронова и Лариса Куклина промахнулись 21 раз на двоих.

Вторая – ситуация вокруг лучшего новичка IBU прошлого сезона Евгении Павловой, которая выиграла спринт на этапе Кубка IBU и теперь её хотят видеть в эстафете на Кубке мира в Рупольдинге. Но есть одна проблема – это идёт вразрез с критериями СБР, которые руководство организации так защищало. Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев постарался объяснить, что опять происходит в нашей команде.

Абсолютно худшие. Как россиянки заняли два последних места в масс-старте Ураганный ветер в Оберхофе мешал всем. Но Куклиной и Мироновой – особенно!

— Анатолий Николаевич, условия в Рупольдинге сильно отличаются от Оберхофа в лучшую сторону. Но нет ли каких-то других моментов, которые могут негативно сказаться на выступлении?

— Я вот недавно шутил с Норбертом Бауэром (представитель IBU – прим. “Чемпионата”) и спросил у него, а разве снег бывает белым? Потому что в Анси и Оберхофе видели только чёрный и грязный снег. Особенно в Оберхофе было много камней и стружки. Здесь трасса в идеальном состоянии. Думаю, что у нас тут не будет тех моментов, которые были в Оберхофе.



— У Александра Логинова были проблемы с локтем на прошлой неделе. Удалось ли его восстановиться?

— Я спросил у него сегодня, и Саша сказал, что когда пробовал отжиматься, болевые ощущения присутствовали. Острой боли нет, но дискомфорт есть.



— Как себя чувствует Карим Халили, который дебютировал в сборной на прошлой неделе?

— Очень уверенно. Это касается не только его взаимоотношений с ребятами, но и работы на тренировках. Видно, что в стрельбе у него нет мандража.

Стрелковый кошмар. Как женская сборная России сама испортила себе эстафету Может, лучше один штрафной круг, чем полтора десятка дополнительных патронов?

— В Рупольдинге всегда стреляют лучше, чем в Оберхофе из-за особенностей расположения стадиона. Это значит, что главную роль будет играть лыжный ход. Наша мужская сборная готова конкурировать с лидерами за медали в таких условиях?

— Они были готовы ещё на прошлой неделе в Оберхофе. Если здесь не возникнет проблем с подготовкой лыж, Елисеев и Логинов будут биться за самые высокие места. По поводу стрельбища могу сказать, что оно кажется более уютным. Конечно, это не Оберхоф. Я приезжаю в Оберхоф с 1983 года и всего несколько раз видел солнце. Проблема номер один – ветер. Проблема номер два – туман, снег и дождь вперемешку.

— Стоит ли вообще тогда проводить там этап?

— Мы много раз предлагали сдвинуть этап в Оберхофе. Организация соревнований там всегда на высоком уровне и совсем уходить из этого культового места было бы неправильно. А вот сроки можно было бы поменять. Проблема в том, что Оберхоф и Рупольдинг идут в связке, это удобная логистика.

Наш биатлон вернулся! Двое россиян — в пятёрке спринта в Оберхофе Проблемы сборной России остались позади. Матвей Елисеев и Александр Логинов были близки к медалям в мужском спринте.

— Есть информация, что закупкой патронов для сборной России занимались именно вы. И вот буквально на прошлой неделе тренер по стрельбе Леонид Гурьев пожаловался на них в Оберхофе. Как могли бы это прокомментировать?

— От этого вопроса я уйду достаточно быстро. Тренеры женской команды персонально ездили на обстрел и возили с собой винтовки и подбирали партии патронов индивидуально под каждый ствол. По мужской команде мы ездили вдвоём вместе с Максимом Максимовым. По закупке патронов приезжали люди с федерации и всё оплачивали. Да, мы тестировали стволы и подбирали патроны.



— Что же тогда было не так?

— Дело в том, что проблем с кучностью выстрелов нет. Есть патроны, которые называются Extreme Polar, у которых есть проблемы с совместимостью с нашими винтовками «Би-7». Закрывальный конец затвора туговато заходит в патронник. А то, что Гурьев представил это как то, что патроны не подходят по весу, сильно преувеличено. Там просто девочки в масс-старте не сориентировались на второй стрельбе «лёжа». Миронова на первом рубеже стреляла по 10-му щиту, Куклина – по 20-му. Были сильный ветер слева. Им показали на дистанции, куда ушли выстрелы, и спортсменки должны сами сделать нужные поправки. Они обе пришли стрелять на вторую «лёжку» и у них были щиты в самом конце рубеже, где в Оберхофе никогда не бывает левого ветра! Они сделали поправку против ветра. Вся стрельба ушла на 9-10 часов. Здесь вообще не может быть никаких проблем с патронами. Я сразу спросил Гурьева после его интервью, зачем он говорит того, чего на самом деле нет.

Чепиков назвал непрофессиональными слова Гурьева о патронах

— Перед новым годом СБР подписал контракт с производителем патроном «Олимп». 300 тысяч патронов будет поставлено. Будут ли спортсмены, которые работают с винтовкой «Би-7», пользоваться этими патронами?

— Будем обязательно пользоваться и будем, конечно же, делать обстрел патронов. Те серии, которые нам давали на тестирование в Тюмени, показали себя хорошо. Так что контракт этот нужный. Он сильно поможет в количестве «настрела».

— Получается, что сейчас не хватает патронов для «настрела»?

— Почему же, хватает. Но дело в том, что мы закупаем патроны марки Lapua, которые являются довольно дорогими.



— Проясните, пожалуйста, ситуацию по Евгении Павловой. Вы и Владимир Драчёв сказали, что ждёте её в Рупольдинге, а она сама пишет, что вообще не в курсе и сидит дома.

— Буквально вчера мы общались в Драчёвым, и он сказал, что её должны привезти сюда в Рупольдинг. Моё мнение заключается в том, чтобы подождать и посмотреть, как пробегут спринт девочки на Кубке мира и Кубке IBU. И тогда уже можно было бы решать, стоит ли везти Павлову на эстафету. Но наш президент сказал, что её надо доставлять в Рупольдинг сразу. Проблема в том, что если её привезти сюда сейчас, то она всё равно не побежит спринт. Лучше Жене было бы пробежать спринт на Кубке IBU и спокойно приехать сюда на микроавтобусе. Вопрос по ней остаётся открытым. Но опять же посмотрите, у нас есть критерии отбора. Спортсмены отбираются на 4-й, 5-й, 6-й и 7-й этапы Кубка IBU. Потом команда комплектуется на чемпионат Европы и один человек отбирается через Рыбинск. Я так думаю, что ей логичнее защищать своё место на Кубке IBU. Пусть заработает там нужные баллы. А то она приедет в Рупольдинг и просидит спринт без дела. Команда на чемпионат мира формируется на основе выступлений на Кубке мира и Кубке IBU.

Норицын объяснил ситуацию вокруг выступления Павловой в Рупольдинге

После женской тренировки я пообщался также и со старший тренером женской сборной Виталием Норицыным, который сказал следующее по этой ситуации.



«Мы рассматриваем Павлову на выступление в Рупольдинге. Но только на эстафету. Понимаю, что времени на принятие решения немного, но до эстафеты всё-таки четыре дня, так что скоро решим. Её участие будет зависеть не от того, как девочки пробегут спринт на Кубке мира, а от её собственного состояния. Участие Павловой нарушает критерии отбора в команду? В критериях нигде не написано, что мы не имеем права проводить ротацию».