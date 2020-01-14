У олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё родился сын

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал отцом. В семье спортсмена родился сын, которого назвали Густавом. Об этом сообщил известный российский комментатор Дмитрий Губерниев.

«Густав Йоханнесович Бё родился! Папа и комментатор счастливы!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».

Фото: Инстаграм Дмитрия Губерниева

В прошлом сезоне 26-летний биатлонист стал обладателем «Большого хрустального глобуса». В нынешнем розыгрыше Кубка мира он на данный момент занимает второе место. На счету норвежца, который пропустил четвёртый этап в Оберхофе (Германия), 374 балла. Он на 13 очков отстаёт от лидера — француза Мартена Фуркада (387). Когда Бё вернётся к соревнованиям, не сообщается.