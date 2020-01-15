Стрельцов и Никулина — восьмые в супермиксте на этапе Кубка IBU в Осрблье

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Анна Никулина заняли восьмое место в супермиксте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Победу одержали норвежцы Эндре Стрёмсхейм и Каролин Эрдаль. Вторыми стали французы Аристид Бег и Лу Жанмонно. Тройку призёров замкнули украинцы Виталий Труш и Юлия Журавок.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Осрблье, Словакия

Супермикст

1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм/Каролин Эрдаль) — 38.57,7 (0+6).

2. Франция (Аристид Бег/Лу Жанмонно) — +29,4 (0+3).

3. Украина (Виталий Труш/Юлия Журавок) — +42,6 (0+2).

4. Германия (Эрик Лессер/Штефани Шерер) — +42,8 (0+5).

5. Чехия (Витезслав Горниг/Тереза Винкларкова) — +1.10,3 (0+4)...

8. Россия (Кирилл Стрельцов/Анна Никулина) — +2.18,5 (1+10).

Сегодня, 15 января, в Осрблье также состоится смешанная эстафета.