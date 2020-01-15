Стрельцов и Никулина — восьмые в супермиксте на этапе Кубка IBU в Осрблье

Российские биатлонисты Кирилл Стрельцов и Анна Никулина заняли восьмое место в супермиксте на пятом этапе Кубка IBU в Осрблье (Словакия). Победу одержали норвежцы Эндре Стрёмсхейм и Каролин Эрдаль. Вторыми стали французы Аристид Бег и Лу Жанмонно. Тройку призёров замкнули украинцы Виталий Труш и Юлия Журавок.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Осрблье, Словакия
Супермикст
1. Норвегия (Эндре Стрёмсхейм/Каролин Эрдаль) — 38.57,7 (0+6).
2. Франция (Аристид Бег/Лу Жанмонно) — +29,4 (0+3).
3. Украина (Виталий Труш/Юлия Журавок) — +42,6 (0+2).
4. Германия (Эрик Лессер/Штефани Шерер) — +42,8 (0+5).
5. Чехия (Витезслав Горниг/Тереза Винкларкова) — +1.10,3 (0+4)...
8. Россия (Кирилл Стрельцов/Анна Никулина) — +2.18,5 (1+10).
Сегодня, 15 января, в Осрблье также состоится смешанная эстафета.
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