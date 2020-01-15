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Юрлова-Перхт: не понимаю, почему так сильно проиграла ходом

Юрлова-Перхт: не понимаю, почему так сильно проиграла ходом
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, она финишировала за пределами топ-30.

«Не могу назвать своё сегодняшнее состояние хорошим, но нормальным его назвать можно. Лучше даже подходит слово «оптимальное» — работать можно было. На обоих рубежах я справилась со стрельбой, но причин такого большого отставания ходом не понимаю. Наверное, всё же не лучшее самочувствие и работа лыж.

То, что Экхофф приблизилась ко мне уже на первом круге, я заметила лишь на стрельбище. С одной стороны, это было ожидаемо, но с другой — так быстро с этим справиться она не могла.

Об эстафете я пока не думала — вся информация будет завтра», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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