Юрлова-Перхт: не понимаю, почему так сильно проиграла ходом

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, она финишировала за пределами топ-30.



«Не могу назвать своё сегодняшнее состояние хорошим, но нормальным его назвать можно. Лучше даже подходит слово «оптимальное» — работать можно было. На обоих рубежах я справилась со стрельбой, но причин такого большого отставания ходом не понимаю. Наверное, всё же не лучшее самочувствие и работа лыж.



То, что Экхофф приблизилась ко мне уже на первом круге, я заметила лишь на стрельбище. С одной стороны, это было ожидаемо, но с другой — так быстро с этим справиться она не могла.



Об эстафете я пока не думала — вся информация будет завтра», — передаёт слова Юрловой-Перхт корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.