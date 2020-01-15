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Эберг: стрелять в Рупольдинге в разы легче, чем в Оберхофе. Трасса тоже гораздо проще

Эберг: стрелять в Рупольдинге в разы легче, чем в Оберхофе. Трасса тоже гораздо проще
Биатлон / Кубок мира 0

Шведская биатлонистка Ханна Эберг прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Избежав промахов, она финишировала со вторым временем.

«Понятно, что здесь стрелять в разы легче, чем в Оберхофе. Тут спокойно, нет ветра, работать можно без ошибок. Да и трасса здесь не такая сложная, спуски гораздо проще, чем в Оберхофе. Так что сегодня всё сложилось как надо», — передаёт слова Эберг корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Лучшей в спринтерской гонке среди российских биатлонисток стала Лариса Куклина. Избежав промахов, она финишировала с 36-м временем. Победу праздновала норвежка Тириль Экхофф, которая после гонки возглавила общий зачёт Кубка мира.

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