Хованцев рассказал о реакции на его письмо правлению СБР в поддержку Малышко

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил ситуацию с Александром Логиновым, который испытывает проблемы с локтем. Сегодня, 16 января, в на пятом этапе Кубка мира в Рупольлинге состоится мужская спринтерская гонка.



«Резкой боли у него нет в локте, но неприятность, как он говорит, есть. Будет бежать. Сильных ощущений пока нет, но главное, чтобы у него боль не усилилась во время гонки.



Трасса и подход к стрельбищу немного проще, чем в Оберхофе. В этом есть своя определённая сложность и для спортсменов, которые очень быстро восстанавливаются. Может возрастать ударный объём выброса крови сердцем, что увеличивает колебание оружия», — цитирует Хованцева РИА «Новости».

Хованцев также рассказал, последовала ли реакция на его письмо в правление СБР в поддержку Дмитрия Малышко. Тренер попросил правление дать спотсменку возможность выступить на Кубке IBU, а затем рассмотреть его одним из кандидатов на участие в чемпионате мира.

«Должны были принять решение в ближайшие дни, но пока ответа нет. Письмо уже неделю не обнародовано. Я не просил дать ему возможность выступить на Кубке мира, я просил ему дать возможность проявить себя на Кубке IBU. Он должен продолжать выступать. Состав, который предлагал тренерский штаб, был рассчитан на семь человек, но правление решило по-другому.

Президент СБР собирается приехать сюда. Он будет в Рупольдинге, обсудим текущие проблемы", — сказал Хованцев.

Малышко — об исключении из состава сборной: мне сказали — ты старый, поэтому последний